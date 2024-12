Paulo Miklos celebra Natal em casa após internação na UTI

O cantor e ator Paulo Miklos foi liberado para passar o Natal em família após cerca de uma semana internado em uma UTI com diagnóstico de gastroenterite. Nas redes sociais, o artista aproveitou para receber o carinho enviado a ele por fãs, amigos, familiares e seguidores.

"Agradeço todas as mensagens, toda a energia positiva, todo o carinho e preocupação dos meus amigos queridos e fãs!! Feliz Natal!", escreveu ele em uma foto diante da decoração de Natal em casa e fazendo um coração com as mãos.

Nos comentários, claro, pessoas que torceram pela recuperação do ex-vocalista do Titãs deixaram mensagens afetuosas, vibrando pela pronta recuperação de Miklos no ambiente familiar. "Que bom que você está melhor, amigo", escreveu a cantora Duda Beat em resposta. "Viva, irmão! Viva a rápida recuperação. Feliz Natal para toda a família", também desejou Wilson Simoninha.

A internação do cantor foi confirmada no dia 12 de dezembro, quando a assessoria dele informou que o caso já estava em processo de cura. "Paulo foi internado motivado por uma gastroenterite, nada grave, e já está em processo de cura", disse o posicionamento.

A doença é uma inflamação do trato intestinal, afetando o estômago e o intestino. A causa se dá por microrganismos infecciosos, podendo ser por meio de bactérias, vírus ou protozoários. Uma das principais complicações da gastroenterite é a desidratação, apresentando sintomas como febre, cólica, dor abdominal e até mesmo queda de pressão.