Criciúma contrata Pedro Rocha e Dudu por empréstimo junto ao Fortaleza

Pedro Rocha é o novo reforço do Criciúma. O ex-jogador do Fortaleza foi anunciado nesta quinta-feira (15), nas redes sociais do clube. O atacante de 29 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2022 e conquistou um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste. Quem também se despede do Leão é o lateral Dudu. A dupla chega por empréstimo até o fim de 2024.

O atleta, que pouco foi acionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, disputou 20 partidas pelo Tricolor em 2024. Foram 20 partidas, com seis assistências e nenhum gol marcado. O atacante desfalcou a equipe em praticamente toda a temporada passada após um ruptura no ligamento cruzado anterior e precisou passar por cirurgia. A lesão ocorreu durante jogo contra o Bahia, pelo Nordestão.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, o atleta também conquistou Copa do Brasil e Libertadores. Depois, foi para o Spartak Moskva (Rússia). De volta ao futebol brasileiro, defendeu o Cruzeiro, onde conquistou o título estadual.

Pelo Flamengo, o atacante ergueu as taças do Carioca, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Brasileiro (2020). Vestindo a camisa do Athletico-PR, ergueu a taça da Sul-Americana até acertar com o Leão do Pici, em 2022.

DUDU

O lateral Dudu é outro a se despedir do Tricolor do Pici. O jogador também foi anunciado pelo clube carvoeiro por empréstimo. O jogador chegou ao Fortaleza em 2023, quando atuou em 24 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. O atleta de 27 anos teve pouco espaço na equipe cearense. Nesta temporada, foram apenas 13 jogos e uma assistência. No tempo em que vestiu a camisa tricolor, o atleta defendeu o Leão na Libertadores, na Sul-Americana, no Brasileirão, na Copa do Nordeste e no Cearense.