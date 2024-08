Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca Bragantino e Fortaleza frente a frente. As equipes se enfrentam neste sábado (17) no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A bola vai rolar às 18h30 (horário de Brasília).

Com 27 pontos, o Massa Bruta está na 11ª colocação na tabela e vive uma fase irregular na temporada. Enquanto isso, o Leão do Pici é o vice-líder, com 42 pontos, e está sem perder há nove partidas. Caso vença, o Tricolor pode assumir a liderança do campeonato, se o Botafogo não vencer o Flamengo no clássico carioca.

Legenda: No primeiro turno, as equipes empataram em 1x1 no Castelão Foto: Leonardo Moreira/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo canal fechado Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O BRAGANTINO

Há seis jogos sem vencer na temporada, o Bragantino retorna ao Nabi Abi Chedid em busca de quebrar essa sequência. A equipe entrou em campo no meio de semana contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Sul-Americana, e perdeu por 2x1 em partida disputada em Ribeirão Preto.

Contra o Fortaleza, Pedro Caixinha vai ter uma extensa lista de desfalques. Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Pedro Henrique e os goleiros Cleiton e Lucão estão no departamento médico. Já Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha estão suspensos.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor também entrou em campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana e empatou em 1x1 contra o Rosario Central. A partida foi disputada na Argentina e, de lá, a delegação seguiu viagem direto para São Paulo onde finalizou a preparação para o duelo deste sábado.

Em busca da liderança da Série A, o Leão ainda não vai poder contar com seu maior goleador na temporada, Juan Martín Lucero. O atacante trata um edema na coxa e é desfalque certo, assim como o Calebe, que segue no departamento médico. Além deles, Marinho sentiu no jogo da Sula e também está fora.

O Fortaleza não tem desfalques por suspensão para a partida diante do Bragantino.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Fabrício; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas.Treinador: Pedro Caixinha.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Renato Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 17/08/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Árbitro Assistente 1: Luanderson Lima Dos Santos (BA)

Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa De Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)