Ceará e Fortaleza definem logística para jogos no PV; Clássico-Rei terá mando da FCF

As diretorias de Ceará e Fortaleza definiram a logística para receber os jogos como mandante no estádio Presidente Vargas (PV) durante a temporada de 2023. O equipamento é a principal alternativa dos clubes até a Arena Castelão finalizar o processo de restauração do campo, em março.

O detalhe: o PV tem capacidade total de 20.166 torcedores, ou seja, um número inferior ao total de sócios-torcedores atuais de Vovô e Leão. Por isso, as equipes decidiram que a prioridade total será destinada aos associados das equipes. Através do check-in, os clubes vão ocupar a praça esportiva.

Assim, quando Ceará ou Fortaleza tiverem o mando de campo do jogo, será disponibilizado check-in com antecedência para todas as categorias de sócios de cada clube, em ordem de hierarquia de plano - o Leão, que estreia no local contra o Iguatu, sábado (14), pelo Estadual, já iniciou o processo. Apenas se sobrar vagas no PV, serão vendidos ingressos.

Capacidade do PV em jogos de Ceará e Fortaleza

Carga total : 20.166 torcedores.

: 20.166 torcedores. Lugares para isolamento : 1.079.

: 1.079. Lugares para visitantes : 1.100.

: 1.100. Carga utilizada nos jogos: 17.987 (inicialmente destinada aos sócios).

Total de sócios-torcedores na manhã desta terça-feira (10)

Ceará : 34.010

: 34.010 Fortaleza: 41.054

Legenda: O estádio Presidente Vargas é localizado no bairro Benfica, na cidade de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

Clássico-Rei

O Campeonato Cearense de 2023 tem um Clássico-Rei marcado para 7 de fevereiro, terça, às 21h35, no estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste apurou que o mando desse jogo será da Federação Cearense de Futebol (FCF), apesar da sinalização para o Ceará na tabela divulgada pela entidade.

Desde modo, a definição do público é da FCF, que indicou a distribuição igualitária entre os times. Apesar disso, a tendência é de que o Vovô tenha 60% da carga, enquanto o Leão preencha 40%, devido ao uso do setor social do equipamento ficar com o time que supostamente seria o mandante da partida.

A situação está encaminhada, com reuniões entre as partes, incluindo os agentes de segurança, para a definição. A oficialização deve ocorrer com aprovação das equipes, além da definição da operação do policiamento.

Legenda: O Clássico-Rei é o principal confronto do futebol cearense, com a rivalidade entre Ceará e Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O último Clássico-Rei com público no Estadual ocorreu em 2019, na final. Nos anos seguintes, seja por conta da pandemia de Covid-19 ou desclassificação do torneio, o duelo não teve torcidas.

Segundo a FCF, os arquirrivais estão empatados em número de títulos cearenses, com 45. No contexto recente, o Fortaleza venceu os últimos quatro (2019-2020-2021-2022) e tenta o penta.