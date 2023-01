Fortaleza anuncia Check-in e ingressos para o jogo de estreia na temporada contra o Iguatu

O Fortaleza divulgou neste domingo (8), as datas de abertura do check-ins e venda de ingressos para sua estreia na temporada 2023, contra o Iguatu, no sábado (14), às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Para a partida, válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense, os torcedores já podem adquirir os ingressos nesta segunda-feira (9) via check-in. Já a venda de ingressos começa na quinta-feira (11).

Devido a menor quantidade de lugares no Estádio Presidente Vargas, o Fortaleza pediu a colaboração dos sócios para que, se possível, só realizem check-in caso realmente pretendam ir ao jogo.



Confira os dias e horários de abertura de check-in de cada plano de Sócios do Leão:

- 09/01 (seg) | 10h: Conselheiro e Proprietário

- 09/01 (seg) | 14h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

- 10/01 (ter) | 8h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 10/01 (ter) | 14h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Acesse o e-Folia ou vá até as Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100 (Solares Shopping) para garantir seu lugar. No dia do jogo, as vendas estarão disponíveis a partir das 8h, na Bilheteria do Setor Azul e Amarelo do Estádio Presidente Vargas. Confira os valores:

Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Arquibancada Amarela Extra (Visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 90% de desconto no ingresso.

Instruções para venda nas lojas físicas:

- Venda em dinheiro e cartão de crédito apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro;

- Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente;

- Crianças menores de 12 anos poderão comprar ingressos pagam meia-entrada sem carteira de estudante