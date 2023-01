Gramado da Arena Castelão recebe primeiro corte após início da reforma; veja detalhes

O primeiro corte do gramado da Arena Castelão teve início nesta segunda-feira (9). Esta etapa deve ser concluída já no dia seguinte, esta terça. Os trabalhos de reforma do campo do principal estádio do Ceará iniciaram ainda em novembro de 2022. A previsão de conclusão é no próximo mês de março.

O corte estimula o desenvolvimento da grama e permite o crescimento horizontal e homogêneo, fechando todos os espaços. Após esta etapa, haverá adubação mineral no campo.

“Aqui, nós tiramos tudo, até 70 cm, para olhar como estava a drenagem. Tivemos que substituir toda a drenagem, e fizemos melhor ainda. Dobramos a quantidade de dreno aqui no Castelão para ter a maior facilidade, quando houver chuvas volumosas, de um escoamento mais rápido. E aí, trocamos toda a parte de areia e brita. Trocamos toda a irrigação, e aí sim, no dia 18 [de dezembro], começamos a fazer o plantio da grama", explicou Quintino Vieira, superintendente de Obras Públicas (SOP).

Após a adubação mineral, será colocada uma camada final de areia sobre o campo, chamado de 'top press'. O material ajudará na fixação e no enraizamento da grama. Então, o campo seguirá sendo irrigado e adubado. A data para um novo corte da grama será definido após dez dias.

"O que estamos vendo aqui me deixa muito animado, porque está mais rápido do que o esperado. No entanto, só estará pronta para ser liberada para jogos na primeira semana de março, se ocorrer tudo como vem ocorrendo”, ressaltou Quintino Vieira.

A Arena Castelão foi o estádio mais utilizado na temporada de 2022. A praça esportiva recebeu 73 partidas, o que corresponde a uma média de 1 jogo a cada cinco dias, entre campeonatos nacionais e internacionais. A reforma do gramado teve início no dia 14 de novembro de 2022.

Com o estádio sendo usado em excesso, a troca do gramado e também da drenagem foram necessárias. Rogério Pinheiro, secretário de Esporte e Juventude, destaca a necessidade do uso moderado do campo.

“Estamos trabalhando dentro desse cronograma previsto. Quem está ditando as regras e os prazos é o próprio gramado. E a gente trabalha com esse calendário de março. (...) Nós precisamos salientar que precisamos ter uma utilização racional desse gramado. Não podemos ter o que aconteceu nas últimas temporadas, porque isso acaba prejudicando o gramado”, concluiu o secretário.

Legenda: Gramado da Arena Castelão recebe primeiro corte após plantio. Foto: Carlos Gibaja/Sejuv