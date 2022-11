Gramado do Castelão começa a ser trocado; veja custo da obra e quando será entregue

O gramado da Arena Castelão já está sendo todo trocado para a temporada de 2023. A grama será natural. Nesta segunda-feira (14), a Sejuv (Secretaria de Esporte e Juventude do Estado do Ceará) e a SOP (Superintendência de Obras Públicas) apresentaram o plano de trabalho que prevê conclusão das obras de 10 a 15 de fevereiro. Maior palco do futebol cearense, o local vai receber jogos de Libertadores, Brasileirão e outros torneios na próxima temporada.

"Nós vamos tirar todo esse material, a previsão é de 5 a 12 de dezembro. Tirar com cuidado pra salvar drenagem, irrigação, tudo. Se não der, troca tudo. Vamos começar a recolocar todo o material novo para dentro, de 25 a 30 de dezembro. Aí vamos precisar de 60 dias. A grama seria tapete, já estudando com os agrônomos, foi dada a ideia de ser plantada a muda. Então, vai ser a grama 100% nova. Precisa de um maior tratamento, cuidado, mais adubo, mais técnico em cima. Para a fotossíntese ser mais rápida, os refletores vão passar a noite abertos. Para ver se até o comecinho da segunda quinzena de fevereiro, a gente libera o Castelão para jogos. Vai ser apertado. Jogos do Campeonato Cearense, a maioria terá de ser no PV ou em outros locais. Estaremos nessa troca da grama e que seja uma grama de qualidade", explicou Quintino Vieira, superintendente da SOP. Rogério Pinheiro, titular da Sejuv, também participou do encontro.

O custo da obra será de R$ 1,95 milhão e será executada pela mesma empresa que cuida do gramado do Mineirão, a Campanelli Gramados Esportivos. Os trabalhos continuam inclusive durante o período da noite.

A Arena Castelão recebeu 73 jogos oficiais, mais que Mineirão e Maracanã (65). A média foi de um jogo a cada cinco dias. O estádio cearense foi o estádio que mais sediou partidas de futebol na temporada.

A troca estava prevista para 2021, mas a pedido de Ceará e Fortaleza foi adiada. Os trabalhos começaram há certa de dez dias, mas o gramado começou a ser retirado logo após o duelo entre Vovô e Juventude.

Quintino Vieira explicou que esta é a segunda troca de gramado desde a inauguração do estádio, após a Copa do Mundo.

"Nós precisamos tirar todo esse material do campo. Nós estamos tirando grama, argila e mais 60 cm de areia e brita que estão acima do dreno. Se for preciso trocarmos o dreno, vamos trocar também. Para que o serviço fique 100% concluído. Vamos dar uma qualidade melhor para os próximos quatro ou cinco anos", explicou Quintino.

A obra passa pelas seguintes etapas:

Remoção de todas as camadas do gramado

Verificação dos drenos

Troca da manta de drenagem

Recomposição das camadas de brita e areia

Plantio do gramado

VEJA IMAGENS:

Legenda: Troca do gramado já foi iniciada. Foto: Crisneive Silveira/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão será todo natural. Foto: Crisneive Silveira/SVM

Legenda: Gramado do Castelão deverá ser entregue em fevereiro. Foto: Crisneive Silveira/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão será todo trocado. Foto: Crisneive Silveira/SVM

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte