FCF divulga tabela do Campeonato Cearense de 2023; Clássico-Rei será no dia 8 de fevereiro

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou nesta segunda-feira (14), a tabela básica do Campeonato Cearense de 2023. O Estadual começa no dia 15, com 10 equipes em campo.

O atual campeão Fortaleza estreia em casa contra o Iguatu, no dia 15. Na mesma data, o Ceará estreia contra o Guarani de Juazeiro, fora de casa. Já o sempre tão esperado Clássico-Rei, será no dia 8 de fevereiro, na última rodada da 1ª Fase.

Como trata-se de uma tabela básica, os horários e locais dos jogos ainda não estão definidos.

Regulamento e datas

Na 1ª Fase, são dois grupos de cinco times cada que disputarão partidas de ida entre grupos. Ao final, as três melhores equipes estarão classificadas, sendo que os 1º colocados de cada grupo, avançam direto para a Semifinal.

As quartas de final acontecem nos dias 12 e 26 de fevereiro, as semifinais nos dias 12 e 19 de março e os dois jogos finais nos dias 2 e 9 de abril. Também está previsto um quadrangular contra o rebaixamento dos dias 15 de fevereiro a 19 de março.

Veja tabela de jogos da 1ª Fase

1ª rodada:

15/01 - Atlético x Pacajus

15/01 - Ferroviário x Barbalha

15/01 - Fortaleza x Iguatu

15/01 - Guarani (J) x Ceará

15/01 - Maracanã x Caucaia

2ª Rodada

18/01 - Fortaleza x Caucaia

25/01 - Iguatu x Guarani (J)

25/01 - Barbalha x Maracanã

25/01 - Ceará x Pacajus

25/01 - qua Ferroviário x FC Atlético

3ª Rodada

29/01 - Barbalha x Fortaleza

29/01 - Caucaia x Ferroviário

29/01 - Ceará x Maracanã

29/01 - Atlético x Guarani (J)

29/01 - Pacajus x Iguatu

4ª Rodada

01/02 - Caucaia x Guarani (J)

01/02 - Ferroviário x Ceará

01/02 -Fortaleza x Atlético

01/02 - Maracanã x Iguatu

01/02 - Pacajus x Barbalha



5ª Rodada

08/02 - Caucaia x Pacajus

08/02 - Ceará x Fortaleza

08/02 - Atlético x Maracanã

08/02 - Guarani (J) x Barbalha

08/02 - Iguatu x Ferroviário