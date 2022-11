Com um jogo a cada cinco dias, Castelão foi o estádio com mais partidas em 2022

Em 2022, a Arena Castelão teve um jogo a cada cinco dias. Novamente, o estádio cearense foi outra vez o mais utilizado no Brasil durante a temporada e superou praças esportivas como Maracanã (Rio de Janeiro) e Mineirão (Minas Gerais).

Ao todo, foram 73 partidas disputadas entre torneios nacionais e internacionais.

Dos 73 jogos, 7 ocorreram pelo estadual, 13 pela Copa do Nordeste, 6 da Copa do Brasil, 38 do Brasileirão, 5 da Sul-Americana e 4 da Libertadores. A média de um jogo a cada cinco dias é igual a de 2019. Os dados foram anunciados pela Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), responsável por gerenciar o equipamento.

Porém, o número não supera o de 2021, quando foram disputados jogos represados do ano anterior, por causa da pandemia. Na temporada anterior foram 83 jogos, uma partida a cada 4,3 dias.

MÉDIA DE JOGOS POR ANO DESDE 2015:

2015 - 42 (1 jogo a cada 8,6 dias)

2016 - 34 (1 jogo a cada 10,7 dias)

2017 - 64 (1 jogo a cada 5,7 dias)

2018 - 65 (1 jogo a cada 5,6 dias)

2019 - 73 (1 jogo a cada 5 dias)

2020 - 56 (1 jogo a cada 6,5 dias)

2021 - 83 (1 jogo a cada 4,3 dias)

2022 - 73 (1 jogo a cada 5 dias)

Nº DE JOGOS POR CAMPEONATO NO CASTELÃO EM 2022:

TOTAL: 73 jogos

Brasileirão: 38

Nordestão: 13

Cearense: 7

Copa do Brasil: 6

Sul-Americana: 5

Libertadores: 4

TROCA DO GRAMADO

O gramado da Arena Castelão será totalmente trocado. Os trabalhos começaram logo após a partida entre Ceará e Juventude, jogo válido pela última rodada do Brasileirão. A Sejuv e a SOP (Superintendência de Obras Públicas) apresentaram o plano de trabalho que prevê conclusão das obras de 10 a 15 de fevereiro. O custo da obra será de 1,95 milhão.