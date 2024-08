RB Bragantino terá nove desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

O RB Bragantino terá nove desfalques certos para a partida contra o Fortaleza pela Série A do Brasileirão 2024, neste sábado (17). Pedro Caixinha precisará fazer alterações no time titular e deve levar a campo uma equipe consideravelmente modificada.

Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha irão cumprir suspensão automática, enquanto Cleiton, Lucão, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Eric Ramires e Matheus Fernandes estão entregues ao departamento médico.

O técnico português Pedro Caixinha deve levar a campo a seguinte equipe titular, de acordo com informações do ge: Fabrício; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas.

Red Bull Bragantino e Fortaleza entram em campo neste sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.