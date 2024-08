Léo Condé celebra retorno ao comando do Ceará após cirurgia e projeta duelo contra o Mirassol

O Ceará encerrou a preparação para o duelo contra o Mirassol nesta sexta-feira (16), no CT de Porangabuçu. A equipe voltou a ser comandada pelo técnico Léo Condé, que passou um período afastado por questões médicas.

A equipe iniciou os trabalhos com ativação na academia. Em seguida, realizaram aquecimento. Léo Condé orientou trabalho com foco em posicionamento, além de ações com bolas paradas ofensivas e defensivas.

"Estou muito satisfeito de retornar agora. Bem de saúde, graças a Deus. É um jogo muito importante contra um bom adversário. Tem tudo para ser uma grande partida. A gente tem a expectativa, diante do nosso torcedor, de fazer mais um jogo representativo como fizemos nas últimas partidas aqui, principalmente diante do Botafogo-SP", ressaltou o treinador em entrevista para a Vozão TV.

O Ceará está em oitavo na tabela, com 29 pontos somados. O Alvinegro vinha de uma sequência sem derrotas, mas foi superado pelo Goiás na rodada anterior. O treinador reforça a importância do apoio dos alvinegros.

"É um momento especial. A gente tem essa percepção de que o torcedor está abraçando a equipe. Espero que possamos corresponder a altura, para que a gente possa fazer essa boa parceria até o final da competição, que vai ser muito importante", completou.

O Alvinegro enfrenta o Mirassol neste sábado (17), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B e terá início às 17h (de Brasília).