Ceará anuncia contratação de lateral-esquerdo Eric; veja detalhes do negócio

O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Eric, ex-Vila Nova. De acordo com o clube cearense, o jogador chega a Porangabuçu por empréstimo por parte do Jacuipense (BA) e com contrato válido até o meio da temporada 2025.

Eric tem 24 anos e pode jogar também como volante. No Vila Nova ele jogou 21 partidas e deu três assistências. O mais novo reforço do Vovô deve substituir Paulo Victor, que tem saída iminente para o futebol europeu.

Eric foi a quinta contratação anunciada pelo Alvinegro na atual janela de transferências, além do zagueiro João Pedro, do volante Andrey e dos atacantes Lucas Rian e Talisson.

FICHA TÉCNICA | ERIC

Nome: Eric Almeida de Melo

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 07/08/2000 (24 anos)

Naturalidade: Baixa Grande (BA)

Clubes: Grêmio São Carlense/SP, Itapirense/SP, Tupynambás/MG, Nação/SC, Jacuipense/BA e Vila Nova/GO.