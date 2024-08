Goiás x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Embalado após 3 vitórias em 4 jogos, o Ceará enfrenta o Goiás, nesta segunda-feira (12), às 21 horas, pela 20ª rodada da Série B. O confronto, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), marca o encontro dos dois times que almejam o G4 da competição.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, Canal Goat, TV Brasil, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

G4 com aproveitamento alto

Em boa sequência invicta com 3 vitórias e um empate, o Ceará tem 29 pontos e na 7ª colocação, mas precisa vencer a partida para se mantém próximo dos concorrentes na luta pelo acesso.

Isso porque, o aproveitamento dos rivais está alto, com os 5 primeiros colocados (Santos, Novorizontino, Mirassol, América-MG e Sport) não terem perdido nas últimas 5 rodadas.

Todos eles venceram na rodada, o que pressiona o Alvinegro a vencer o Goiás. Hoje a diferença do Vovô para o G4 é de 4 pontos, e uma vitória reduziria para um.

Legenda: O Ceará tem um dos melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro Foto: KID JUNIOR / SVM

O meia Lourenço, autor de um belo gol de falta diante do Guarani, na vitória na rodada anterior por 3 a 1, lembrou o foco do Vovô no G4.

“A gente sabe que a Série B é um Campeonato muito complicado, mas temos que focar ainda mais nesse segundo turno, dar 100% ou mais para a gente entrar no G4 e não sair mais de lá”, pontuou.

Para o jogo, o Ceará ainda não deve contar com o zagueiro Gabriel Lacerda (lesão no menisco do joelho direito) e o atacante Barceló (Lesão adutor). A expectativa é no retorno de Richardson, que estava na transição.

O Vovô será mais uma vez comandado por Anderson Batatais, já que Léo Condé permaneceu em Fortaleza por recomendações médicas.

Do outro lado, o Esmeraldino vem de eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, queda de Zanardi do comando do time e a chegada de Vágner Mancini, ex-Vovô, que deve fazer sua estreia contra o ex-clube.

O time goiano faz campanha decepcionante, na 11ª colocação com 25 pontos.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Elias; Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Felipe Amaral e Juninho; Adyson, Renato Marques e Fabinho. Técnico: Cauan de Almeida.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Anderson Batatais.

FICHA TÉCNICA | GOIÁS X CEARÁ

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO

Data: 12/8/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Thayse Marques Fonseca/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP