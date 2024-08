Aeroporto de Catânia fecha por causa da última erupção do vulcão Etna; veja o vídeo

O vulcão Etna, considerado o mais ativo na Europa, entrou em erupção na ilha italiana da Sicília. Um relatório do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia do Observatório Etneo esclareceu que a atividade vulcânica começou a ser sentida na quarta-feira (14), evoluindo para uma categoria mais agressiva, com lavas.

Contudo, a expectativa é de que ele volte para a categoria mais baixa e não coloque a população em risco.

A coluna de fumaça e cinzas chegou a 9.500 quilômetros acima do nível do mar, segundo o instituto, que também confirmou que a matéria vulcânica solidificada foi encontrada em várias localidades da ilha.

Onde fica o vulcão Etna

O vulcão Etna fica localizado na região oriental da Sicília, uma ilha na Itália.

Ele é considerado o maior vulcão da Europa e um dos maiores do mundo. Com mais de 3.300 metros de altitude e mais de 200 crateras formadas ao longo de milhares de anos, esta super montanha está em permanente atividade, com a libertação de vapor e gases. Em Catânia, a cidade no sopé do Etna, um observatório monitoriza o vulcão de dia e de noite.