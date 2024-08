Seis cidades do Ceará terão atendimento do Caminhão do Cidadão a partir segunda-feira (19); confira

Seis municípios do Ceará terão o Caminhão do Cidadão a partir desta segunda-feira (19), com serviços como emissão de documentação básica. Fortaleza, Maracanaú, Quixeramobim, Trairi, Aracati e Crateús contarão com a iniciativa da Secretaria da Proteção Social (SPS).

Os moradores poderão emitir Carteira de Identidade Nacional (CIN), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Certidão de Antecedentes Criminais.

Veja também Ceará Ceará confirma 13 casos de Mpox; veja sintomas e como se prevenir Ceará Ceará confirma 13 casos de Mpox; veja sintomas e como se prevenir Ceará Clínica para autistas retomará atendimento após descredenciamento de plano de saúde em Fortaleza

O Projeto da SPS objetiva levar serviços de Cidadania às pessoas que mais precisam, atendendo centenas de comunidades em todo o Estado.

Veja a programação completa

Fortaleza e Região Metropolitana

*Atendimentos na Capital e RMF iniciam às 9h e seguem até as 16h.

Fortaleza

19/08/2024 (segunda-feira)

Centro: Rua Floriano Peixoto, 941, no edifício da Justiça Federal

Conjunto Palmeiras: Rua Ismael Silva, 150

20/08/2024 (terça-feira)

Centro: Rua Floriano Peixoto, 941, no edifício da Justiça Federal

Lagoa Redonda: Rua Raquel Florêncio, 351

21/08/2024 (quarta-feira)

Centro: Rua Floriano Peixoto, 941, no edifício da Justiça Federal

22/08/2024 (quinta-feira)

Centro: Rua Floriano Peixoto, 941, no edifício da Justiça Federal

23/08/2024 (sexta-feira)

Centro: Rua Floriano Peixoto, 941, no edifício da Justiça Federal

Antônio Bezerra: Rua Costa Rica, 111

24/08/2024 (sábado)

Henrique Jorge: Rua Dr. Miramar da Ponte, 305

Messejana: Rua G, 255 – Residencial dos Escritores, Condomínio Machado de Assis, Paupina

Maracanaú

22/08/2024 (quinta-feira)

Rua João Henrique da Silva, na altura do n° 189, Pajuçara

Interior

Todos os atendimentos no interior iniciam às 8h e seguem até às 17h. Em Crateús, será de 8h às 16h

Quixeramobim

19 e 20/08/2024 (segunda e terça-feira)

Escola Estadual do Distrito de Belém e Irmã Teresa

Trairi

19 e 20/08/2024 (segunda e terça-feira)

Praça Mais Infância, bairro Campo de Aviação

21/08/2024 (quarta-feira)

Sede da localidade Marrecas

Aracati

22, 23 e 24/08/2024 (quinta, sexta, sábado)

Sede do Distrito Cacimba Funda

Crateús

23 e 24 (sexta e sábado)

Rua Galeria Gentil Cardoso, S/N – Centro. Ao lado da prefeitura.

Fonte: SPS