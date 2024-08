Depois de engatar uma sequência de resultados positivos no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza se firmou nas primeiras posições da tabela e chegou ao melhor aproveitamento do campeonato até aqui. Com várias fatores que credenciam o time a estar onde está, é possível dizer que o Leão está na briga pelo título do Brasileirão? Acompanhe a análise com Marta Negreiros, André Almeida e Brenno Rebouças.

