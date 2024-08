Guia do Campeonato Inglês 2024/25: competição começa nesta quinta-feira (15)

Um dos principais campeonatos de futebol do mundo está prestes a começar. Com a primeira rodada marcada para esta sexta-feira (16), a temporada 2024/25 da Premier League abre com o confronto entre Manchester United e Fulham e conta com 20 clubes.

O favorito ao título é o Manchester City que vem de quatro campeonatos consecutivos, mas a briga contra Arsenal, Liverpool, Manchester United e Chelsea deve ser boa.

Maiores campeões

Apesar de ser um campeonato disputado, esse novo formato do Campeonato Inglês só foi conquistado por sete clubes diferentes: Manchester United (13), Manchester City (8), Chelsea (5), Arsenal (3), Blackburn Rovers, Leicester City e o Liverpool com uma conquista. O último a levantar a taça foi o time de Pep Guardiola.

Legenda: Manchester United Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

É importante lembrar que a Premier League foi criada apenas em 1992 para substituir a Football League, que existia há mais de 100 anos. Os maiores campeões desse formato antigo eram: Liverpool, Arsenal, Everton, Aston Villa e Sunderland.

Como funciona a competição?

Disputada por 20 clubes, o torneio funciona em turno e returno. O time que somar mais pontos dentro das 38 rodadas levanta a taça. Os critérios de desempate de pontos do campeonato são saldo de gols e gols marcados.

Os três melhores colocados garantem vaga para a fase de grupos da Champions League. O time que acabar na quarta posição deve disputar uma fase de playoffs para entrar na competição. O quinto lugar garante vaga na Liga Europa.

Os três piores colocados estão rebaixados para a segunda divisão do Inglês (Championship). Os três melhores da divisão inferior sobem para a elite.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta (16)

Manchester United x Fulham - 16h

Sábado (17)

Ipswich Town x Liverpool - 8h30

Arsenal x Wolverhampton - 8h30

Everton x Brighton - 8h30

Newcastle x Southampton - 8h30

Nottingham Forest x Bournemouth - 8h30

West Ham x Aston Villa - 8h30

Domingo (18)

Brentford x Crystal Palace - 10h

Chelsea x Manchester City - 12h30

Segunda (19)

Leicester x Tottenham - 16h

Principais jogadores

Levando em conta o critério de “jogadores mais valiosos da Premier League”, temos o seguinte Top-5:

Legenda: Erling Halaand Foto: GLYN KIRK / AFP

Erling Haaland - Manchester City Phil Foden - Manchester City Bukayo Saka - Arsenal Rodri - Manchester City Declan Rice - Arsenal

