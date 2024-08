Praia da Taíba recebe 2ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding

Dos dias 16 e 18 de agosto, a praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante-CE, receberá os principais bodyboarders do Estado para a 2ª Etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding 2024. O local será a Praia da Taibinha, onde 177 atletas das mais diversas gerações do bodyboarding cearense confirmaram suas inscrições.

Chegando para defender a ponta do circuito na principal categoria do evento, a Profissional, teremos Roberto Bruno e Patrícia Setúbal, vencedores da etapa inaugural do certame estadual.

Entre os homens Walisson Soares, José Willame e Diego Gomes, respectivamente segundo, terceiro e quarto colocados no ranking, garantem que chegarão com tudo para buscar o título da etapa e a liderança do ranking. Destaque para José Willame que recentemente teve um excelente resultado na etapa do Circuito Brasileira realizada em Saquarema-RJ.

Entre as mulheres, Dalete Mousinho, Rebecca Fontenele e Clara Pontes, respectivamente segunda, terceira e quarta colocadas, prometem acirrada disputa do título da etapa e a liderança do circuito. Destaque para Rebecca Fontenele, que chega embalada pela vitória na etapa do Circuito Aquiraz.

Legenda: 177 atletas participarão da etapa em Taibinha Foto: Divulgação / Frank Braga

Na Open, a principal categoria entre os amadores, as disputas também serão bem acirradas com Daniel Caetano e Graziela Monteiro defendendo a liderança do ranking entre homens e mulheres.

Nas categorias Master e Grand Master o atleta local da Taíba, Cassote Santos, chega embalado pela torcida para defender a liderança do certame em ambas as categorias.

Entre os Legends, o irreverente Rafael Moraes chega na Taíba para buscar manter-se no topo do ranking. Verdadeira Lenda entre os entusiastas da modalidade, Rafael sempre é uma das presenças mais esperadas em todas as etapas do estadual.

Na Grand Legends o veterano bodyboarder Paulo Sérgio é mais um que vai tentar para se manter na liderança do ranking.

Na categoria PCD, os heróis da resistência, a missão de manter a ponta do certame é de Tércio Cyclop, com Vitor Brasil na Iniciante e Karen de Sousa na Estreante na briga pela manutenção do topo do ranking.

Categorias em Disputa

Profissional Masculino e Feminino, OPEN Masculino e Feminino, Estreante Masculino e Feminino, Iniciante Masculino e Feminino, Master, Grand Master, Legends, Grand Legends e PCD.



PREMIAÇÃO

A premiação será composta por R$ 10.000,00 (dez mil reais) distribuídos entre os melhores colocados na categoria Profissional Masculino e Feminino, além de pés de patos e pranchas. Todos os finalistas das 13 categorias receberão troféus e kits de premiação.

Onde Assistir

A etapa contará com Transmissão Ao Vivo pelo SURFBYTE e CANAL YOU TUBE FBCE.