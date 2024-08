Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

A agenda do futebol nesta sexta-feira (16) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta sexta e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Ponte Preta x Goiás | Sportv e Premiere

21h | Vila Nova x Sport | TV Brasil, Premiere e Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Manchester United x Fulham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

14h | Celta de Vigo x Alavés | Disney+

16h30 | Las Palmas x Sevilla | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

15h45 | Le Havre x PSG | Cazé TV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

13h | Santa Clara x Porto | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ALEMANHA

13h | Würzburger Kickers x Hoffenheim | Disney+

13h | Hallescher x St. Pauli | Disney+

15h45 | Ulm x Bayern de Munique | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO