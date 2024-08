Fortaleza pode alcançar maior sequência invicta na Série A de pontos corridos se vencer o Bragantino

O Fortaleza pode superar a maior sequência de jogos sem derrotas no Brasileirão na era dos pontos corridos. Ao vencer o Criciúma, o Tricolor do Pici igualou a marca também alcançada em 2020. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda está há oito jogos sem perder nesta temporada. Agora, diante do Bragantino, pode alcançar a nova marca.

A primeira vez que o clube cearense alcançou a marca foi em 2020, ainda sob comando do técnico Rogério Ceni. O feito se repetiu em 2022, já com Vojvoda como treinador, quando o time passou o primeiro turno da Série A na zona de rebaixamento e emendou uma sequência que levou à recuperação no turno final da disputa.

Caso vença o Bragantino em jogo da 23ª rodada do Brasileirão neste sábado (16), o Leão vai conquistar a melhor sequência invicta na era dos pontos corridos da disputa. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

Sequências invictas do Fortaleza no Brasileirão de pontos corridos

2020

Fortaleza 1 - 0 Sport Recife

Grêmio 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 1 - 0 Internacional

Santos 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 0 - 0 Atlético-GO

Fortaleza 2 - 1 Atlético-MG

Coritiba 0 - 0 Fortaleza

Fortaleza 2 - 0 Palmeiras

2022

Juventude 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 3 - 2 Flamengo

Goiás 0 - 1 Fortaleza

Athletico-PR 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 2 - 0 Avaí

América-MG 1 - 2 Fortaleza

Fortaleza 0 - 0 Atlético-MG

Fortaleza 3 - 1 Coritiba

2024

Fortaleza 1 - 0 Fluminense

Flamengo 1 - 2 Fortaleza

Fortaleza 3 - 1 Vitória

Fortaleza 3 - 1 Atlético-GO

Criciúma 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 1 - 0 São Paulo

Cruzeiro 1 - 2 Fortaleza

Fortaleza 1 - 0 Criciúma