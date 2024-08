Mancuso ganha condições de jogar pelo Fortaleza, mas não enfrenta o Bragantino

O lateral-direito Eros Mancuso ganhou condições de jogar pelo Fortaleza nesta sexta-feira (16). O nome do argentino apareceu no BID da CBF e por isso ele está regularizado.

Apesar de estar liberado para estrear, Mancuso não será uma das opções do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida deste sábado (17), contra o Red Bull Bragantino, pela Série A do Brasileiro. Ele não está com a delegação tricolor no interior de São Paulo e não vai viajar.

Com isso, o jogo em que Mancuso tem reais possibilidades de estrear pelo Leão será contra o Corinthians, no próximo domingo (25), no Castelão. Isso porque ele não está inscrito para a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana, portanto não pode atuar na quarta-feira (21) contra o Rosário Central.

O lateral já treina no Pici desde o começo da semana, com os atletas que também não viajaram. Contratado para a vaga de Dudu, Eros Mancuso tem contrato com o Fortaleza até agosto de 2028. O Leão pagou R$ 8,8 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.