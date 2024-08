Fortaleza desembarca no Brasil e treina em São Paulo antes de enfrentar RB Bragantino

A delegação do Fortaleza desembarcou em São Paulo (SP) na noite da última quinta-feira (15) após período na Argentina, onde empatou em 1 a 1 com o Rosario Central na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

Na tarde desta sexta-feira (16), o elenco do Tricolor do Pici será comandado por Juan Pablo Vojvoda em um treino de apronto em Atibaia (SP), para finalizar a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela Série A do Brasileirão 2024.

Red Bull Bragantino e Fortaleza entram em campo neste sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O retorno a Fortaleza (CE) acontece apenas na manhã do domingo (18), para iniciar a preparação para a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024, contra o Rosario Central.