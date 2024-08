La Liga: Veja onde assistir à temporada 2024/25 do Campeonato Espanhol

A 94ª edição do Campeonato Espanhol abriu a temporada do futebol europeu. A competição, que está recheada de grandes nomes da última Eurocopa, tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid entre as mais fortes. Ao todo, 20 equipes disputam a taça. Confira o guia completo do torneio.

Os jogos da primeira rodada terminam no dia 19. Atual campeão, Real Madrid segue como um dos candidatos ao título. O maior clássico da disputa ocorre entre o time madrilenho e o Barcelona. As duas equipes somam 63 títulos da competição.

As disputas já têm data marcada:

27 de outubro - Real Madrid x Barcelona

11 de maio de 2025 - Barcelona x Real Madrid

ONDE ASSISTIR

O torneio será transmito pelos canais ESPN e no streaming Star+.