Guia do Campeonato Espanhol 2024/25: competição começa nesta quinta-feira (15)

A primeira divisão do Campeonato Espanhol 2024/25 está perto de iniciar. Com os primeiros jogos marcados para o dia 15 de agosto, saiba quais os duelos da primeira rodada, quando devem acontecer os “El Clásicos”, estatísticas da competição, e mais.

Prestes a iniciar, a temporada em questão é a 94ª edição do torneio que teve como último campeão o Real Madrid, maior vencedor da La Liga, com 36 títulos e 25 vices. O segundo é o Barcelona, que conta com 27 títulos e 28 vices. Quem fecha o Top-3 é o Atlético de Madrid, arrastando 11 taças e 10 vices.

Jogos da primeira rodada

A primeira rodada tem seu primeiro jogo marcado para o dia 15 e o fechamento da rodada acontece no dia 19. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid iniciam a competição jogando fora de casa. Veja as partidas:

15/08 - Athletic Bilbao x Getafe

15/08 - Real Betis x Girona

16/08 - Las Palmas x Sevilla

16/08 - Celta de Vigo x Alavés

17/08 - Osasuna x Leganés

17/08 - Valencia x Barcelona

18/08 - Mallorca x Real Madrid

18/08 - Real Sociedad x Rayo Vallecano

19/08 - Villarreal x Atlético de Madrid

19/08 - Valladolid x Espanyol

El Clásico

Com 63 títulos envolvidos no Campeonato Espanhol, o confronto entre Real Madrid e Barcelona é considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial. Entre os anos de 2009 até 2018, esse duelo ganhou mais notoriedade por ser uma disputa não só entre os clubes, mas também entre Cristiano Ronaldo e Messi.

Foto: AFP

Agora sem os dois astros esbanjando futebol nos gramados espanhóis, as duas equipes tentam manter o nível de disputa elevado. Enquanto o Real Madrid busca seu segundo título consecutivo, o Barcelona pretende voltar a ser dono do país europeu. Veja as datas dos “El Clásicos" deste ano na Liga.

27 de outubro - Real Madrid x Barcelona

11 de maio de 2025 - Barcelona x Real Madrid

Principais jogadores

Vencedores da última temporada da La Liga e Liga dos Campeões, o Real Madrid vem forte para mais uma temporada espanhola e coloca em campo estrelas como: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

Legenda: Mbappé, jogador do Real Madrid. Foto: Divulgação/Real Madrid

O Barcelona busca restabelecer sua força no campeonato e aposta na reformulação do elenco, contando com jovens no plantel, como é o caso de Lamine Yamal, Gavi e Pedri.

Acesso e rebaixamento

A dinâmica de acesso e rebaixamento envolvendo a elite do futebol espanhol acontece de forma diferente do Campeonato Brasileiro Série A.

Os três últimos colocados na La Liga serão rebaixados para a 2ª divisão, enquanto para ter acesso a elite do futebol local os times espanhóis da divisão de baixo precisam ficar entre os dois primeiros colocados para subir direto para a elite, enquanto uma disputa de playoff definirá os outros dois clubes que sobem de divisão. Essa disputa acontece do 3º ao 6º colocado do torneio.

Legenda: Jogadores do Barcelona Foto: LLUIS GENE / AFP

É válido lembrar que os quatro melhores colocados da divisão principal garantem suas participações na Liga dos Campeões da próxima temporada. O quinto e sexto irão para a Europa League, enquanto o sétimo disputará os playoffs da Conference League.

Top-3 maiores artilheiros da La Liga

O Top-3 artilheiros da La Liga é composto por representantes de três clubes diferentes. Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbao. A soma de gols dos três jogadores gera um total de 1.036, Veja: