Lady Gaga e Bruno Mars lançam música inédita juntos; veja o clipe de 'Die With a Smile'

Para a alegria dos fãs do mundo pop, Lady Gaga e Bruno Mars se juntaram para a parceria de "Die With a Smile". Além da música, lançada na noite dessa quinta-feira (15), os artistas entregaram um videoclipe da balada romântica.

No vídeo, Mars e Gaga aparecem com roupas estilo "western" nas mesmas cores, em uma estética que parece ter sido inspirada nas apresentações musicais da televisão nos anos 70. Eles cantam, dançam e até fumam em um cenário com palco.

Veja clipe

O público já especulava a colaboração dos artistas desde o início da semana, quando os dois deixaram pistas sobre a parceria nas redes sociais. Gaga apareceu vestindo uma camisa homenageando Mars, assim como ele publicou uma foto com uma blusa estampada da amiga.

Os artistas já cantaram juntos o novo sucesso pela primeira ainda na noite do lançamento, durante um show de Bruno Mars.

"Die With a Smile" é a primeira música inédita trabalhada pelos dois artistas em 2024. Lady Gaga está dedicada a promover o famoso filme "Coringa: Delírio a Dois", longa do qual ela será protagonista, com lançamento marcado para outubro.

Já Bruno Mars está em turnê pelo mundo e vem ao Brasil também em outubro para 15 shows no país.