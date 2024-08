Marcelo Cabo celebra boa sequência do Floresta e projeta reta final da Série C na busca por acesso

O Floresta se prepara para mais um duelo na Série C do Brasileiro. Invicto há sete jogos, a equipe comandada por Marcelo Cabo segue na luta pelo acesso. O treinador avalia o momento do Verdão da Vila, que ainda tem dois jogos para buscar vaga na próxima fase da competição.

"Isso chancela o bom trabalho que a gente vem realizando, depois que a gente conseguiu implementar a nossa filosofia da minha chegada, os protocolos que a gente entendia, unificar os segmentos dentro do clube e agora estamos colhendo bons resultados dentro da competição”, disse o treinador.

A equipe terá pela frente o Athletic, neste sábado, e depois enfrenta o São Bernardo no encerramento da primeira fase da competição. Marcelo Cabo explica qual deve ser a postura do time cearense.

"Que a gente busque duas vitórias nesses jogos para coroar o trabalho estamos fazendo nessa reta final da primeira fase da Série C. Sabemos que são partidas muito difíceis mas, hoje, a nossa equipe está bem preparada para enfrentar qualquer outra da competição. Esperamos fazer dois bons jogos para fecharmos essa primeira fase com chave de ouro”, finalizou o treinador.

O Floresta encara o Athletic Club a partir das 19h30, no Estádio Presidente Vargas. As equipes se enfrentam neste sábado (17), em jogo da 18ª rodada da competição.