Silvio Santos e Fausto Silva estão internados no mesmo hospital em SP, diz jornal

Os apresentadores Fausto Silva, de 74 anos, e Silvio Santos, de 93, estão internados no mesmo hospital, o Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, Faustão deu entrada na unidade de saúde nessa quinta-feira (15) e foi encaminhado para uma ala de internação próxima de onde está hospitalizado o dono do SBT, desde 1º de agosto.

A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, afirmou que o comunicador foi levado para o hospital para realizar um tratamento de rotina. "Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele", disse a empresária. Ele deve permanecer no Albert Einstein até esta sexta-feira (16).

Desde que passou por um transplante de rim, em fevereiro, Faustão é submetido a internações periodicamente para fazer exames regulares e verificar a saúde do órgão transplantado. Ele também passou por uma cirurgia cardíaca em agosto de 2023.

Internação de Silvio Santos

Já Silvio Santos havia sido internado após contrair H1N1 em julho deste ano. Ele recebeu alta médica, mas precisou retornar ao hospital no início de agosto. Desde então, ele permanece sob cuidados médicos, no Hospital Albert Einstein.

Segundo apuração da Folha, Silvio chegou ao hospital reclamando de cansaço e, por precaução, os médicos decidiram fazer novos exames, quando descobriram uma bactéria. O apresentador começou o tratamento com um ciclo de antibióticos, no entanto, apenas uma das medicações testadas teve efeito. O comunicador está internado em uma área com entrada restrita.

Com a hospitalização, diversos rumores sobre um possível estado crítico se espalharam na internet. Os comentários, no entanto, foram desmentidos pela emissora, através de comunicado divulgado no último final de semana.

“O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação”, afirmou a nota.

No dia 6 de agosto, o grupo voltou a se manifestar sobre o estado de saúde de Silvio, reforçando que o comunicador segue “tomando medicação e se recuperando bem”, conforme comunicado publicado pelo jornal O Globo.