Vidente que previu queda de avião deixa tensão no SBT ao falar em morte de Silvio Santos

A vidente Chaline previu a morte do apresentador Silvio Santos, que está internado desde o começo do mês, durante participação no programa Chega Mais, do SBT. Nesta segunda-feira (12), ela foi chamada para falar sobre o acidente aéreo da Voepass em Vinhedo, o qual teria supostamente previsto. No entanto, a conversa mudou de rumo, causando um climão ao vivo.

Chaline não citou o nome de Silvio, mas disse se tratar de um comunicador famoso mais velho.

"(As previsões) me mostram a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui", disse. As apresentadoras mudaram de assunto.

No programa, a vidente também disse que outro acidente aéreo poderia acontecer neste ano.

Veja também Zoeira Motivo da internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein é revelado; saiba mais Zoeira Tiago Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos, internado no Albert Einstein

INTERNAÇÃO DE SILVIO SANTOS

Silvio Santos está internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 1º de agosto. Na ocasião, o SBT informou que o apresentador, de 93 anos, faria apenas exames de imagem, mas uma condição não divulgada o impediu de deixar a unidade hospitalar.

Com a hospitalização, diversos rumores sobre um possível estado crítico se espalharam na internet. Os comentários, no entanto, foram desmentidos pela emissora, através de comunicado divulgado no último final de semana.

“O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação”, afirmou a nota.

No dia 6 de agosto, o grupo voltou a se manifestar sobre o estado de saúde de Silvio, reforçando que o comunicador segue “tomando medicação e se recuperando bem”, conforme comunicado publicado pelo jornal O Globo.