Tiago Abravanel fala sobre estado de saúde de Silvio Santos: 'Ele vai sair dessa logo'

Neto de Silvio Santos, de 93 anos, Tiago Abravanel, compartilhou nesta quarta-feira (14), atualizações sobre o estado de saúde do apresentador. Durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio de Janeiro, o ator e cantor conversou com a revista Quem e falou sobre a internação do dono do SBT, que está hospitalizado desde o dia 1º de agosto.

"É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está superbem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", declarou Tiago à revista.

Ao Estadão, a assessoria de imprensa do SBT informou, também na quarta-feira, que Silvio "está melhorando a cada dia", sem divulgar mais detalhes sobre a internação.

Tiago também mencionou que a decisão de buscar cuidados médicos partiu do próprio Silvio Santos. "Ele é muito preocupado com ele mesmo, o que é bom, né? É importante."

Em julho, Silvio Santos havia sido internado após contrair H1N1, recebeu alta médica, mas precisou retornar ao hospital no início de agosto. Desde então, ele permanece sob cuidados médicos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.