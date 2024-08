Gena Rowlands, atriz do filme 'Diário de uma Paixão', morre aos 94 anos

A atriz estadunidense Gena Rowlands morreu, na quarta-feira (14), aos 94 anos. Conhecida por estrelar o filme "Diário de Uma Paixão", ela faleceu na residência da família, em Indian Wells, Califórnia, segundo o site TMZ.

O filho Nick Cassavetes, fruto do relacionamento de Gena com o cineasta John Cassavetes, tinha anunciado que a atriz sofria de Alzheimer. No entanto, até o momento, ainda não divulgou a causa da morte.

Figura lendária de Hollywood, Gena chegou a protagonizar dez filmes de Cassavetes, com quem foi casada por 35 anos, até a morte do cineasta, em 1989.

A partir da década de 1960, o casal formou uma parceria cinematográfica encantadora e explosiva, que abordou a paixão e a autodestruição em ambientes marcados pelo álcool e a infidelidade.

Carreira de Gena Rowlands

Gena nasceu em 19 de junho de 1930 em Cambria, Wisconsin, nos Estados Unidos, sendo oriunda de uma família de classe média. O pai dela era senador estadual, enquanto a mãe trabalhava como pintora e atriz.

No início da juventude, decidiu se matricular na "American Academy of Dramatic Arts", em Nova York. Aos 23 anos, em 1953, conheceu Cassavetes, com quem se casou um ano depois. Os dois tiveram três filhos, que trabalham no cinema e na televisão.

Ao longo da carreira, a atriz conquistou quatro Emmys e dois Globos de Ouro.

A primeira indicação do Oscar veio com o filme "Uma Mulher sob Influência" (1974), que muitos consideram a melhor interpretação de sua carreira. A segunda indicação ao Oscar veio com "Glória", de 1980.

Em 2004, ela trabalhou sob a direção do filho Nick no drama romântico "Diário de uma Paixão" (2004). Gena se aposentou em 2015, ano em que recebeu um Oscar honorário da Academia.