Lost chega à Netflix com todas as temporadas completas

Exibida originalmente entre 2004 e 2010, a série Lost está disponível na Netflix a partir desta quinta-feira (15). Um dos mais importantes e premiados do mundo, o seriado chega ao serviço de streaming com todas as temporadas completas.

No total, 121 episódios contam a história dos sobreviventes do Voo 815 da Oceanic Airlines. O avião caiu enquanto viajava de Sidney, na Austrália, para Los Angeles, nos Estados Unidos. Os passageiros acabam em uma ilha misteriosa, que parece habitada por criaturas sombrias. As informações são do Tecmundo.

Criada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e Damon Lindelof, a produção mistura ação, elementos sobrenaturais e tramas dignas de ficção científica. E já havia passado pela Netflix. Contudo, foi retirada após a gigante do entretenimento fazer esforços para reforçar os próprios streamings

Prêmios

Durante a exibição das seis temporadas, Lost ficou conhecida tanto pela qualidade dos roteiros quanto pelos prêmios que recebeu. Em uma época na qual o streaming de vídeos ainda estava engatinhando, ela atraía milhões de espectadores ao redor do mundo a cada novo capítulo.

Entre as conquistas estão 11 Primetime Emmy Awards, 4 TCA Awards, 1 Globo de Ouro e um prêmio do Screen Actors Guild Awards. Também foi nomeada a 33 Teen Choice Awards, 2 BAFTA TV Awards e ao Peabody Award, do qual saiu com uma vitória.

Atualmente, a casa principal da produção é o Disney+ atualizado, que vai continuar a mantê-la no catálogo mesmo com a estreia em um serviço adicional. No Brasil, a série também chegou a ser exibida na rede aberta pela TV Globo, mas atualmente tem exibição restrita somente ao streaming.