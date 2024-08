Remake do anime One Piece da Netflix ganha primeiras imagens; veja mais

O anime de One Piece ganhou um remake pelo WIT Studio com a Netflix. A gigante do streaming publicou nas redes sociais as primeiras imagens e os detalhes da produção. No vídeo, a plataforma mostrou os bastidores da criação e um spoiler do novo anime.

"O WIT Studio está trabalhando duro em The One Piece, uma reimaginação do mega-hit One Piece - mas que tipo de série esse time de produção vai criar? Nós visitamos o estúdio para descobrir com os membros da equipe", anunciou a Netflix. Ainda não foi divulgada a data prevista de lançamento do remake.

Outra novidade da plataforma de streaming é a produção da segunda temporada do seriado em live-action. No elenco principal de 'One Piece: A Série', estão Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, Taz Skylar como Sanji, Peter Gadiot como Shanks, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, Jeff Ward como Buggy e McKinley Belcher como Arlong.

A Netflix ainda não anunciou a data de estreia da nova temporada da série. Já a primeira parte da produção está disponível na Netflix.