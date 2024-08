Naruto Shippuden vai ganhar novos episódios na Netflix; veja mais

Os fãs de Naruto terão uma boa notícia em breve: a Netflix registrou cerca de 106 episódios dublados de Naruto Shippuden nos servidores recentemente. Dessa forma, os capítulos estarão disponíveis no catálogo do streaming em breve, todos com localização em português.

Os episódios cadastrados vão do 113 ao 242, incluídos na sexta temporada do anime. A novidade, inclusive, deve ser comemorada pelos fãs, já que é a primeira vez em anos que Shippuden ganha novos episódios com dublagem em português.

O mangá de Naruto foi publicado de 1999 a 2014 no Japão, contando a história de um mundo povoado por ninjas. O protagonista, que dá nome tanto ao mangá como ao anime, possui dentro de si a poderosa Fera de Nove Caudas e a história conta personagens importantes da Vila Oculta da Folha.

A adaptação para anime começou em 2002 e 2007, com a continuação sendo lançada como Naruto Shippuden entre 2007 e 2017. Boruto, outra continuação, começou em 2017 e segue no ar até hoje.

Quantos episódios tem Naruto?

Ao todo, tanto o anime clássico como o Shippuden possuem cerca de 720 episódios. Entretanto, fãs do anime lembram que alguns episódios fillers, conhecidos por não avançarem na história, podem ser pulados para acelerar a maratona de quem deseja terminar a obra.

Até agora, a Netflix só possui episódios até a 5ª temporada de Naruto Shippuden.