Apresentador do Catfish, Nev Schulman quebra o pescoço ao bater contra caminhão: 'sorte estar vivo'

Nev Schulman, apresentador do programa da MTV norte-americana Catfish, quebrou o pescoço após bater de bicicleta com um caminhão, em Nova York. Apesar da gravidade do acidente, ele sobreviveu e utilizou as redes sociais para fazer um forte relato de gratidão.

"Tenho sorte de estar aqui, vivo, de pé e abraçando minha família, projetado para uma recuperação completa. Estou começando a entender o significado de gratidão. Pelas coisas grandes e pequenas antes do acidente, e agora por tudo o que está acontecendo", escreveu ele no próprio perfil.

Veja também Zoeira Cristina Pereira, da 'TV Pirata', revela ter sido estuprada aos 12 anos Zoeira No dia dos pais, Fiuk desabafa sobre ausência de Fábio Jr: 'nem sei explicar o tamanho da dor'

O acidente ocorreu no momento em que o apresentador andava de bicicleta para buscar um dos filhos na escola. Um choque com um caminhão acabou causando a lesão.

Logo depois da colisão, Nev Schulman foi levado inconsciente ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de que havia quebrado o pescoço. O apresentador passou por uma

cirurgia, mas a fratura não comprometeu a coluna.