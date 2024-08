Cristina Pereira, da 'TV Pirata', revela ter sido estuprada aos 12 anos

A atriz Cristina Pereira, de 74 anos, conhecida pelo programa "TV Pirata", revelou ter sido estuprada aos 12 anos. O relato aconteceu neste domingo (11), no Festival de Cinema de Gramado, durante o debate do filme “O clube das mulheres de negócios”, de Anna Muylaert. As informações são do jornal O Globo.

Ao comentar uma cena de assédio sexual do longa, a atriz falou pela primeira vez sobre o episódio que viveu na infância. "Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada", relembrou.

"Quando o Candinho [personagem do filme] chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, como aquela menina que estava a caminho do colégio e mataram aquela menina. É a primeira vez que falo publicamente sobre isso. Aconteceu comigo, mas está acontecendo agora com muitas meninas", disse.

"Estava entrando na puberdade, nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, não sabia o que aquele homem tinha feito comigo, uma coisa horrível. Na minha época não tinha educação sexual nas escolhas. E essa turma do boi, da bíblia e da bala não querem que as crianças saibam", declarou.