Paciente oncológica terminal, influencer Isabel Veloso anuncia espera do primeiro filho

Isabel Veloso, diagnosticada com um câncer terminal, está a espera do seu primeiro filho. Criadora de conteúdo para as redes sociais, ela, que tem 18 anos, compartilhou a notícia em seu perfil no Instagram, neste domingo (11).

Veloso apareceu na publicação ao lado do seu companheiro. Ambos estão desfocados em segundo plano, enquanto um quadro, com uma mensagem escrita em inglês, anuncia a chegada do pequeno.

O quadro imita a diagramação de uma página de jornal e está ilustrado com uma imagem de ultrassom. A “manchete” diz: “baby's coming!”, que em português pode ser traduzido como “o bebê está chegando”.

Marido da influenciadora digital, Lucas Borba compartilhou uma foto dela num elevador, exibindo o volume da barriga.

Conforme publicou a revista Quem, Isabel já tinha revelado a vontade de se tornar mãe durante o tratamento oncológico, em uma entrevista concedida à publicação em maio deste ano.

“Tem a possibilidade de eu conseguir gerar, e tem a possibilidade de ter duas coisas [feto e tumor] crescendo ao mesmo tempo”, explicou ela na oportunidade.