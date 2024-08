Celine Dion reage a uso não autorizado de canção de Titanic em ato de Trump: ‘Sério, ESSA música?'

A cantora Celine Dion reagiu pelas redes sociais ao uso de "My Heart Will Go On", clássico da artista que compôs a trilha sonora do filme "Titanic" (1997), em comício da campanha de Donald Trump.

"Hoje, a equipe de gestão de Celine Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, apresentação musical e imagem de Celine Dion cantando 'My Heart Will Go On' em um comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana", inicia a nota.

O texto ressalta que o uso não foi "autorizado de forma alguma" e que a cantora "não endossa este ou qualquer uso semelhante".

Apesar do tom formal, o posicionamento termina de forma bem-humorada: "E sério, ESSA música?". A faixa, que venceu o Oscar de Melhor Música em 1998, é uma das principais da trilha de "Titanic", que conta a história do naufrágio do navio.

Não é a primeira vez que a escolha de uma música em um ato de Trump é proibida. Só em 2024, a gravadora da cantora Sinéad O'Connor e o guitarrista Johnny Mar, do The Smiths, já se pronunciaram contrários ao uso de canções em eventos do candidato.