Kamala Harris anuncia vice da candidatura: conheça Tim Waltz

Kamala Harris nomeou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa nesta terça-feira (6), informou a imprensa americana, enquanto a atual vice-presidente e candidata democrata se prepara para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Walz traz uma perspectiva rural do Meio-Oeste para a campanha da democrata, ao mesmo tempo que marca objetivos da política liberal, como a legalização da cannabis para uso recreativo e o aumento das garantias federais aos trabalhadores.

O governador de 60 anos, que se tornará vice-presidente se Harris for eleita em 5 de novembro em seu duelo contra Trump, planeja participar de uma primeira reunião conjunta na noite desta terça-feira (6) na cidade da Filadélfia, Pensilvânia. Depois, eles viajarão para outros estados-chave entre hoje e sábado, em uma viagem importante que deverá definir o tom para o seu acordo e a complementaridade das propostas.

A Pensilvânia é um dos principais estados que levou Joe Biden à Casa Branca em 2020 e que os democratas terão de vencer novamente em novembro para permanecer no poder. A incorporação de Walz à chapa deverá permitir a Harris atrair um eleitorado mais amplo do que aquele que a apoia diretamente e ajudar a compensar suas fraquezas.

Harris teve apenas duas semanas para fazer sua seleção, um processo que geralmente dura meses. Tudo isso depois de Joe Biden ter desistido da corrida em 21 de julho, devido aos repetidos pedidos dentro do partido, após um primeiro debate televisivo desastroso contra Trump.

Quem é Tim Walz?

Pouco conhecido fora das divisas estado de Minnesota, Walz tem se destacado nas últimas semanas pelas repetidas críticas ao ex-presidente (2017-2021) e candidato republicano Donald Trump e ao seu entorno, o qual descreve como "caras estranhos".

"Não temos medo dos caras estranhos", disse o líder democrata durante um evento de campanha. "Acredito na minha experiência como professor: os agressores não têm poder nenhum".

Natural do estado de Nebraska (centro), Walz está no mundo do ensino há muitos anos, principalmente como professor de geografia e treinador de futebol americano. Também deu aulas durante alguns meses na China, logo após os famosos protestos dissidentes na Praça Tiananmen, em Pequim, na primavera de 1989.

"O fato de poder estar em uma escola de ensino médio chinesa naquele momento crucial foi realmente essencial", confessou anos depois perante uma comissão do Congresso dos EUA, onde serviu durante 12 anos.

Quando circularam os primeiros rumores sobre a sua designação como parceiro eleitoral de Harris, alguns internautas questionaram se ambos tinham realmente a mesma idade. "Fui supervisor de refeitório durante 20 anos. Não se faz esse trabalho sem arrancar os cabelos", respondeu o governador de 60 anos com humor em sua conta na rede social X.