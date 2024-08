Maior iceberg do mundo está preso em armadilha, girando num mesmo lugar; entenda

O maior iceberg do mundo, chamado A23a, ficou "preso" em uma "armadilha" descrita como "um enorme cilindro giratório de água". Ele tem girado num mesmo lugar do norte da Antártica ao invés de seguir por uma das correntes oceânicas mais fortes do planeta Terra.

Segundo informações da BBC, o fenômeno, conhecido como Coluna de Taylor, deve afetar a movimentação do A23a por vários anos. Com quase quatro mil quilômetros quadrados e uma espessura de 399 metros, o tamanho dele é duas vezes maior que a cidade de São Paulo. "O A23a é o iceberg que simplesmente se recusa a morrer", diz trecho da publicação.

Ele era puxado pela Corrente Circumpolar Antártica e caiu na "armadilha" enquanto se deslocava pelo Mar de Weddell, no Oceano Antártico.

Em agosto de 1986, o maior iceberg do mundo se desprendeu da Plataforma Filchner e ficou imóvel por três décadas. Em 2020, finalmente, ele voltou a flutuar. Já no início de 2023, o bloco de gelo foi visto se movendo na direção às Ilhas Geórgia do Sul, sob a força da Corrente Circumpolar Antártida.

Os cientistas previam que as correntes oceânicas impulsionassem o iceberg para o Atlântico Sul, mas ele se fincou ao norte das Ilhas Órcades do Sul. Agora, ele tem realizado um giro em direção anti-horária, cerca de 15 graus por dia. Segundo os especialistas, essa movimentação tem adiado sua "morte".