Shawn Mendes fala sobre 'susto' com possível gravidez da ex em novo single; confira

O cantor canadense Shawn Mendes, de 26 anos, revelou no novo single "Why Why Why" que estava prestes a ser pai. Na música, lançada nessa quinta-feira (8), o artista descreve o "susto" que viveu. O último relacionamento público dele foi com a também cantora Camila Cabello.

Na letra da canção, Shawn relata que ficou "abalado profundamente" (Veja letra completa abaixo). Em um dos versos, o canadense revela não estar pronto para a paternidade por se considerar apenas uma "criança".

À Apple Musica, Shawn compartilhou um pouco do processo de composição em gravações no estúdio.

"Eu não senti pressão para abordar nada. Mas foi uma daquelas experiências em que surgiu uma piada enquanto fazíamos o álbum, que era tipo, se eu começasse a sentir uma ansiedade muito forte no estúdio, todos tinham certeza de que uma ótima música estava a caminho, porque havia algum tipo de crise de cura, algum tipo de avanço que deveria acontecer. Havia algo de hino nessas palavras, ‘por que, por que, por que’. Quase parecia um choro. Parecia poderoso e bonito", disse.

Veja também Zoeira Que horas começa o Globo Repórter hoje, sexta (9)? Veja qual é o tema do programa Zoeira Xuxa e Angélica vão duelar no Lip Sync Domingão

Último relacionamento de Shawn Mendes

Um dos casais mais famosos do mundo da música, Camila Cabello, 24, e Shawn Mendes, 23, anunciaram o fim do relacionamento em 17 de novembro de 2021. Esse foi o último relacionamento público do artista.

Eles namoraram durante dois anos, tendo assumido o relacionamento em julho de 2019.

Letra completa traduzida de 'Why Why Why'

Eu abri meu diário numa página

Tudo que me machuca ainda é igual

Parece que não há nada novo pra eu dizer

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?

Suando nos lençóis, tremendo na cama

Com visões dela nua na minha cabeça

Mas segui em frente e escolhi a mim mesmo

Por quê? Por quê? Por quê? Acalme minha mente

Eu não sei por quê, eu

Eu não sei, eu não sei por quê

Por quê? Por quê? Por quê?

Eu saí do palco sem mais nada

Todas as luzes estavam mexendo com minha cabeça

Mas aqui estou, cantando músicas de novo

Por quê? Por quê? Por quê? Acalme minha mente

Eu não sei por quê, eu

Eu não sei, eu não sei por quê

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?

Parece que tudo dá voltas e voltas

E voltas e voltas e voltas sem parar

Parece que tudo dá voltas e voltas

E voltas e voltas e voltas

Eu pensei que estava prestes a ser pai

Me abalou profundamente, ainda sou um garoto (ooh)

Às vezes, chorando, ainda chamo pela minha mãe

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?

Eu não sei por quê, eu

Eu não sei, eu não sei por quê

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?

Parece que tudo dá voltas e voltas

E voltas e voltas e voltas sem parar

Parece que tudo dá voltas e voltas

E voltas e voltas e voltas sem parar