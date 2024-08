Xuxa e Angélica vão duelar no Lip Sync Domingão

Marcando a estreia da nova temporada do Lip Sync do Domingão com Huck, Xuxa e Angélica vão duelar no próximo 18 de agosto. A informação foi confirmada pela esposa do apresentador da atração nas redes sociais, nesta sexta-feira (9).

"Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", comentou Angélica.

Na atração já se apresentaram Gil do Vigor, Tati Machado, Nicolas Prattes, João Guilherme, filho de Fausto Silva, e João Augusto, filho de Gugu Liberato.

Nas redes sociais, o Domingão prometeu que a estreia será animadora. "A estreia da Batalha do Lip Sync vai pegar fogo! Xuxa Meneghel e Angelica vão se enfrentar no Domingão dia 18 de agosto. Vai ser histórico! Não perca", escreveu o perfil.

Internautas especularam um possível resultado. "Jura que haver competição entre ambas? Algo me diz que será empate", comentou um seguidor. "Não terá vencedora...Ambas são maravilhosas", escreveu outro.