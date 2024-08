Humorista Mução muda visual após 28 anos por filhos autistas: 'Não me reconheciam'

Após 28 anos com o mesmo visual, Mução resolveu se transformar para se conectar mais com filhos Léo e Lina, autistas não verbais. O humorista ainda comentou, nesta sexta-feira (9), nas redes sociais, que costuma passar 12 horas por dia com a peruca e o bigode, o que o deixa com enxaqueca.

"Me limita, já que eu só podia aparecer caracterizado. Além de meus filhos autistas, Léo e Lina, estranharem algumas vezes e não quererem interagir comigo. Eles são autistas não verbais, não falam, então é como se eles tivessem dizendo: 'não quero esse personagem falando comigo, quero meu pai'", escreveu Rodrigo Vieira Emerenciano, o Mução, de 47 anos, na legenda do vídeo.

Veja transformação

Mução ainda revelou que visa agora ser mais ele mesmo e poder sair do personagem em momentos pessoais e profissionais. "Fora isso tudo, eu queria muito poder tirar o chapéu ao entrar em uma igreja, em um momento de oração, na hora da refeição, como forma de agradecimento e reverência a Deus.

Veja também Zoeira Terceiro suspeito de planejar atentado em show de Taylor Swift na Áustria é preso Zoeira Participante do 'Estrela da Casa' denunciou assédio de Tirullipa na Farofa da Gkay

Além de poder tirar o chapéu para vocês, no final dos shows, como gratidão ao carinho de todos", continuou.

Mesmo com a mudança, o artista garante que segue a essência do homem nordestino. "Agora vou poder fazer tudo isso, sendo ainda mais Mução, pois estou mostrando a forma real que sou, com toda a minha verdade e essência nordestina, matuta e sertaneja" afirmou.

Quem é Mução

Rodrigo Vieira Emerenciano, o Mução, é natural de São Paulo e foi morar em Natal, no Rio Grande do Norte. O artista obteve sucesso na rádio Somzoom de Fortaleza, de propriedade de Emanuel Gurgel, da banda Mastruz com Leite, interpretando "Mução".

Com o personagem, ganhou sucesso nacional e hoje acumula mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram.