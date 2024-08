No dia dos pais, Fiuk desabafa sobre ausência de Fábio Jr: 'nem sei explicar o tamanho da dor'

O Dia dos Pais para Fiuk tem sabor amargo. Em postagem no Instagram na tarde deste domingo (11), o cantor e ator publicou uma sequência de fotos com o pai, o também cantor e ator Fábio Jr., com uma legenda que evidencia o desentendimento entre ambos

Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias. Fiuk Para o pai Fábio Jr. em postagem nas redes sociais

Foi a primeira vez que Fiuk falou publicamente sobre o mais recente afastamento com o pai. No Natal de 2023, Fábio Jr. publicou uma foto com quatro dos cinco filhos, e o cantor e o ator foi o único ausente. Na ocasião, nenhum dos dois comentou sobre o assunto.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Uol, dois motivos estremeceram a relação entre pai e filho desde 2021, pouco depois que Fiuk saiu do Big Brother Brasil (BBB) 21 na terceira colocação.

Naquele ano, a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, teria tido um problema de saúde, e Fábio Jr. não a ajudou. Outro ponto é que Fernanda Pascucc, atual esposa do artista de 69 anos, não facilitaria a relação do cantor e ator com os filhos.

Isso inclui o relacionamento principalmente com Fiuk e com Záion, filho caçula de Fábio Jr. com Mari Alexandre. Em abril deste ano, o artista entrou na justiça para pedir a guarda da criança.

Dia dos Pais inclui postagem de Fábio Jr. com fotos de Fiuk

Antes da publicação do filho, Fábio Jr. fez uma postagem pela manhã no Instagram. No vídeo, uma série de fotos dele com os filhos - incluindo Fiuk - e demais anônimos e famosos ao som da música "Pai", um dos sucessos do cantor.

Neste sábado (10), Fábio Jr. participou do programa Altas Horas com Cleo, filha mais velha do cantor e fruto do relacionamento com a atriz Glória Pires. Os dois regravaram a canção juntos.

O cantor e ator completa em 2024 70 anos. Como parte das comemorações, ele lançou a turnê "Bem mais que os meus 20 e poucos anos".