Fábio Jr e Cleo cantam juntos em especial de Dia dos Pais do ‘Altas horas’

Fábio Jr. e filha Cleo se apresentam juntos em edição comemorativa ao Dia dos Pais no ‘Altas Horas’ deste sábado (10). Os dois acabaram de lançar uma versão da canção "Pai".

Durante o bate-papo com Serginho Groisman, Cleo relembrou histórias com o pai, e contou como eram as idas aos shows dele quando ainda era uma criança: “Adorava ficar no camarim.”

Fábio também recordou o próprio pai. “Eu sabia que ela [Cleo] viria [...]. Meu pai estava louco pela neta, mas não deu tempo de conhecer. Ele faleceu em abril e a Cleo nasceu em outubro”, contou o cantor.

Além do hit "Pai", o artista interpretou “20 e poucos anos”, “Enrosca” e “Alma gêmea”. Já Cleo, que deu os primeiros passos na carreira de cantora em meados de 2018, apresentou um medley de “Uma noite e meia”, “Que se chama amor” e “Pense em mim”.

Fábio completará 70 anos em novembro de 2024. Como parte da celebração, ele lançou a turnê "Bem mais que os meus 20 e poucos anos”.

Esta semana, o pai e a filha posaram juntos recriando fotos antigas. "Hoje acordamos nostálgicos por aqui! Será que mudamos muito?", escreveu Cleo na publicação do Instagram.

Os atores Carolina Dieckmann, Eriberto Leão e Marcos Veras também foram convidados para participar da gravação junto a Fábio no Altas Horas.

Marcos aproveitou para também relembrar as relações com o pais. “Meu pai não está mais aqui, faleceu em 2008, mas sou muito parecido com ele [...]. Ele me deixou um senso de responsabilidade no trabalho, e ele era uma pessoa muito leve, levo isso dele”, disse.

Já Carol falou sobre o início de sua carreira: “Comecei com 13 anos atuando [...], trabalhei com Domingos Oliveira em ‘Café filosófico’, projeto em que cantávamos mais do que atuávamos [...], e acho que por isso cada vez mais consegui incluir o canto na minha carreira."