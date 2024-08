'Os Outros' estreia 2ª temporada com novos dramas e personagens reais no 1º capítulo; veja mais

A 2ª temporada de 'Os Outros' foi lançada oficialmente na quinta-feira (15), no Globoplay, sob a expectativa de ser a continuação de uma das séries nacionais mais vistas em 2023. A nova fase da história continua mergulhada nos medos e dores das relações familiares e sociais, trazendo também a repercussão dos atos dos personagens na primeira temporada.

O primeiro episódio, inclusive, traz assuntos importantes como debate, com a presença de histórias e personagens reais em cena. As informações sobre as participações foram confirmadas pelo gshow.

Veja também Zoeira Estrela da Casa: veja quem venceu a primeira ‘Prova da Estrela’ do reality show Zoeira William Bonner é afastado da apresentação do Jornal Nacional após diagnóstico de Covid-19

Na primeira, uma manifestação na porta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro reuniu diversos ativistas de movimentos importantes como a Amazônia, Marielle Franco e mães que tiveram filhos mortos pela ação do Estado.

Além disso, em outro momento, Cibele (Adriana Esteves) procura um grupo de apoio para lidar com o desaparecimento do filho, Marcinho (Antonio Haddad), enquanto a série mostrou mães da vida real integrantes da ONG FIA – SOS Crianças Desaparecidas. "A intenção foi dar um abraço entre realidade e ficção para explicitar a dimensão social tão cara à série", explicou a diretora Luísa Lima.

Nova temporada de 'Os Outros'

Agora na 2ª temporada, Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Tomás Aquino) surgem mais uma vez em cena, dessa vez após dois anos de busca pelo filho, Marcinho (Antonio Haddad). Sérgio (Eduardo Sterblitch), principal antagonista da temporada anterior, também continua como um dos centros da trama.

A nova temporada se passa em um condomínio de casas de classe alta, para onde Sérgio se muda após ser eleito vereador do Rio de Janeiro. O condomínio, inclusive, está localizado no mesmo bairro que a história da primeira temporada, onde outros vizinhos convivem com problemas que os dividem e, contraditoriamente, os unem.

As relações, claro, continuam diversas, mas têm como centro também a maternidade nesse novo ano. "A gente fala muito das múltiplas representatividades de ser mãe: a que destrata um pouco o filho, a que gostaria de ter um filho, uma mãe muito jovem", explicou o criador da série, Lucas Paraízo.

É nesse cenário que a série mostra os novos personagens. Os vizinhos de Sérgio, Raquel (Letícia Colin), uma mulher extremamente religiosa, e Paulo (Sergio Guizé), um homem marcado por traumas misteriosos do passado, passam a ser um entrave na vida do político. Enquanto isso, Maria (Mariana Nunes), Seu Durval (Luis Lobianco) e Kevin (Cauê Campos) integram a leva de novos personagens.

As mudanças já acontecem repentinamente nos dois primeiros episódios da trama. Raquel advoga pela saída de Sérgio do condomínio de luxo, Marcinho, que está vivo, faz aparições constantes e até Paulo ganha destaque com o ciúme doentio da esposa, além do vício em um jogo bastante incomum.

Lançamento dos novos episódios de 'Os Outros'

A 2ª temporada de "Os Outros" teve os três primeiros episódios lançados no dia 15 de agosto no Globoplay.

Segundo a plataforma de streaming, outros três episódios estarão disponíveis no dia 22 de agosto. Já a partir do dia 29 de agosto, serão divulgados dois episódios por semana.