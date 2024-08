Estrela da Casa: veja quem venceu a primeira ‘Prova da Estrela’ do reality show

Os participantes do Estrela da Casa disputaram, na noite desta quinta-feira (15), a primeira “Prova da Estrela” do programa. Gael Vicci foi o grande vencedor da disputa ao cumprir a prova no menor tempo, em apenas 19 segundos.

Além da imunidade, Gael ainda ganhou o poder de indicar duas pessoas para a “Batalha”, o “paredão” do reality. Ele optou por colocar Lucca e Heloísa Araújo na luta pela permanência na casa.

O vencedor da “Prova da Estrela” também ganha R$ 10 mil, um feat.com Thiaguinho, convidado do próximo Jam Session, e a participação no festival.

ENTENDA A DINÂMICA

Gael Vicci, Leidy Murilho, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X receberam o direito de participar da ‘Prova da Estrela’ de modo individual, após vencerem a primeira parte do desafio.

A prova exigiu agilidade e atenção dos participantes. Eles tinham que acionar botões e reunir o maior número de figurinhas no menor tempo, vencendo diferentes etapas e obstáculos.

VEJA O TEMPO DE CADA PARTICIPANTE:

Nick Cruz - 52.534 segundos

Nicole Louise - 01 minuto e 11 segundos

Leidy Murilho - 31.574 segundos

Gael - 19.734 segundos

Unna X - 1 minuto e seis segundos

PRIMEIRA FASE

A dinâmica vencida por eles começou antes mesmo do programa ao vivo. À tarde, um workshop apresentado pela atriz e cantora Letícia Colin, e pelos cantores e compositores Tierry e Pretinho da Serrinha dividiu os confinados em três grupos.

Na ocasião, os 14 competidores fizeram uma composição inédita em 40 minutos contendo cinco palavras e, pelo menos, uma estrofe e um refrão. Durante o processo de criação, eles puderam contar com a ajuda de um violão.