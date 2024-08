Estrela da Casa: cantor Lucca é desclassificado após urinar durante prova de resistência; veja vídeo

Fato inusitado no reality Estrela da Casa. Após ser o último a deixar a Prova de Resistência, Lucca foi desclassificado da disputa ao vivo dessa quarta-feira (14) por ter feito xixi. A imunidade, assim, foi para Rodrigo Garcia.

"Foi pensando na estratégia, todo mundo queria vencer. Rolou essa parada de não poder ir ao banheiro, só que eu não escutei a Ana falando. Eu pensei: 'Não aguento mais, vou sair'. Mas não dava tempo de eu sair", justificou aos colegas após a prova.

"Aí, eu falei: 'Produção, não consigo mais segurar... se isso elimina, eu estou fora, pode me eliminar'... E na hora não apareceu [nada no telão], não cancelou, seguiu", continuou. As informações são do gshow.

Ao final, Lucca fez questão de esclarecer que a atitude não foi estratégia para prejudicar os demais: "Em nenhum momento fingi que não sabia das regras. Isso nunca foi uma estratégia para tirar vocês da prova".

Assista ao vídeo: