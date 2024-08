William Bonner é afastado da apresentação do Jornal Nacional após diagnóstico de Covid-19

O âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, da TV Globo, William Bonner, foi diagnosticado nesta quinta-feira (15) com Covid-19.

Por causa do resultado positivo do exame, o apresentador não esteve à frente da bancada do telejornal ao lado da jornalista Renata Vasconcellos.

O resultado do exame foi compartilhado por Bonner nas redes sociais pouco antes do início do telejornal. Em seu lugar, César Tralli, âncora do Jornal Hoje, também da TV Globo, apresentou o programa ao lado de Renata Vasconcellos.

Antes, em julho de 2022, William Bonner foi diagnosticado também com Covid-19. O jornalista também compartilhou o resultado nas redes sociais, e à época, informou estar "tudo bem". Ainda não há prazo para o retorno do âncora do Jornal Nacional ao trabalho.