Veja o que esperar do 'Toy Story 5', um dos próximos lançamentos da Disney

A franquia "Toy Story" ganhará seu quinto filme. Com quase 30 anos desde a estreia da primeira sequência, a animação é um dos maiores sucessos da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios.

Após a realização da D23, evento de fãs da Disney que aconteceu entre 9 e 11 de agosto na Califórnia, a empresa divulgou spoilers de "Toy Story 5".

Veja também Zoeira Dakota Johnson e Chris Martin continuam juntos, diz assessoria da atriz; entenda rumores Zoeira Entrevista constrangedora com Blake Lively é relembrada por jornalista e viraliza nas redes

A primeira imagem divulgada do filme revela alguns dos personagens que estarão presentes no filme: Woody, Slinky, Rex, Porquinho, Buzz Lightyear, Jessie, Bala no Alvo e Forky.

Também é possível ver a aparência triste dos personagens enquanto observam uma criança embaixo de um lençol usando um tablet, mostrando indícios de que a trama será focada no uso de equipamentos eletrônicos por crianças, enquanto os tradicionais brinquedos são deixados de lado.

A parte cinco da franquia chegará aos cinemas em 19 de junho de 2026, segundo a Variety.