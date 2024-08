Dakota Johnson e Chris Martin continuam juntos, diz assessoria da atriz; entenda rumores

Diversos rumores sobre a suposta separação de Chris Martin, de 47 anos, e Dakota Johnson, de 34 anos, tomaram as redes sociais nesta sexta-feira (16). A repercussão logo intrigou os fãs do casal, e a assessoria de imprensa da atriz se posicionou sobre o assunto em comunicado enviado à revista norte-americana People. "Eles estão felizes juntos", diz a nota, desmentindo os boatos de que os artistas teriam se separado.

Chris e Dakota estão juntos há sete anos. Apesar de discretos, eles foram vistos publicamente no último dia 29 de junho, no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, durante um show do Coldplay, da qual Martin é vocalista. Embora a aparição do casal tenha ocorrido há pouco mais de um mês, a notícia da possível separação repercutiu fortemente na mídia.

Segundo publicação da People, uma fonte afirmou que o casal passou por uma crise, mas que nunca houve um término. "Eles tiveram altos e baixos, mas agora definitivamente estão bem novamente", teria dito a fonte.

Dakota acompanha Chris e os integrantes do Coldplay em alguns shows pelo mundo, inclusive no Brasil. No ano passado, a artista foi vista tomando sol na área da piscina do hotel Fasano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto o grupo estava em turnê no país.

O vocalista do Coldplay e a protagonista de "50 Tons de Cinza" iniciaram o relacionamento em 2017, logo após o fim do casamento do cantor com a atriz Gwyneth Paltrow.

Entenda rumores

Segundo publicação do Daily Mail nesta sexta, o casal teria se separado e tentado reatar o relacionamento, mas não conseguiu.

"Chris e Dakota tentaram desesperadamente nos últimos meses fazer seu relacionamento dar certo. Eles sempre sentirão amor um pelo outro, mas ambos chegaram à conclusão de que o relacionamento não pode ser sustentado a longo prazo", revelou uma fonte próxima ao casal.

Uma fonte revelou ao tabloide que eles "aceitaram agora que o relacionamento acabou - e o melhor é seguir em frente".

"Ambos são pessoas ocupadas, Chris esteve na Europa com o Coldplay e ambos têm prioridades pessoais, paixões e compromissos de trabalho que não se entrelaçam naturalmente. Eles queriam que funcionasse, mas não funcionou. Agora aceitaram que é melhor seguir em frente", revelou a fonte ao site, aumentando os boatos de separação.